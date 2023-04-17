الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بدراسة مقترح تصميم وتنفيذ مجسم لمعبد دندور

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لإضفاء اللمسات الجمالية، وإحياء التراث الحضارى، وخاصة من جامعة أسوان التى تعتبر شريك أساسى فى التنمية والتطوير والتحديث.

 جاء ذلك أثناء عرض الدكتور محمد رشاد عميد كلية التربية النوعية ، وأعضاء هيئة التدريس مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية والذة يتضمن مقترح لتصميم وتنفيذ مجسم لواجهة معبد دندور الذى تم نقله ، وإهداؤه لمتحف المترو بوليتان للفنون بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن حملة اليونسكو لتنفيذ مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963. 

وقد وجه اللواء أشرف عطية بدراسة المقترح مع قيام اللجنة المختصة بمشروع الهوية البصرية بالمعاينة الميدانية لإختيار الموقع المناسب لهذا العمل الفني والذى سيكون عبارة عن مجسم لمعبد دندور بمتوسط عرض 6 متر ، وإرتفاع 3 متر تقريباً. 

ولفت إلى أنه روعى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان أن تتواكب تصميمات بوابات ومداخل حديقة درة النيل مع الطراز المعمارى الأسوانى والنوبى في الشكل والمضمون. 

وفى سياق آخر شدد اللواء أشرف عطية على الاستعداد الجيد والكامل لاستقبال فترة الأعياد بدءاً من عيد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك وذلك من خلال التنسيق العرضى بين كافة الجهات، ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والحماية المدنية والمرور، ومرافق الخدمات المختلفة ، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة، والإستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها، ومراقبة الأسواق ، وإستمرار عمل منافذ السلع الغذائية والإستراتيجية، وتفعيل الحملات المرورية.

كما  شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إلتزام الجهاز التنفيذى بها، ولاسيما فى ظل المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للمسئولين بكافة قطاعات العمل.

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