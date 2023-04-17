الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الجيزة والقاهرة

امتحانات
امتحانات

تضع مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للعام الدراس الجاري 2022-2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023. 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الجيزة

وضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، جدول امتحانات 5 ابتدائي الترم الثاني الجيزة وجاءت كالتالي: 

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

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  • يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف .
  • يوم الاثنين 8 مايو 2023 : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 : امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف
  • يوم الأربعاء 10 مايو 2023 : امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات خامسة ابتدائي 2023 القاهرة 

وضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة ، جدول امتحانات خامسة ابتدائي القاهرة وجاءت كالتالي:

  • يوم الخميس 4 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص 20 دقيقة إملاء، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30، وزمن الإجابة ساعة ونصف.
  • يوم السبت 6 مايو 2023: الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من 11 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.
  • يوم الأحد 7 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، واللغة الأجنبية من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.
  • يوم الإثنين 8 مايو 2023: العلوم من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.
  • وبالنسبة لامتحان المستوى الرفيع يعقد يوم الخميس الموافق 27 أبريل بالنسبة للمدارس الرسمية لغات، على أن تؤدى امتحانات المهام الأدائية قبل هذا الموعد.
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بالمستند.. التعليم تعلن آليات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

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