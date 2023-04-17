جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الجيزة والقاهرة

تضع مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للعام الدراس الجاري 2022-2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 الجيزة

وضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، جدول امتحانات 5 ابتدائي الترم الثاني الجيزة وجاءت كالتالي:

يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف .

يوم الاثنين 8 مايو 2023 : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 : امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف

يوم الأربعاء 10 مايو 2023 : امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات خامسة ابتدائي 2023 القاهرة

وضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة ، جدول امتحانات خامسة ابتدائي القاهرة وجاءت كالتالي: