السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم تكشف موعد توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أرقام جلوس الثانوية العامة سوف يتم توزيعها على الطلاب فى شهر مايو المقبل، وأضافت المصادر أن الوزارة مستعدة لامتحانات الثانوية العامة والتى سوف تنطلق فى 12 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن الوزارة بصدد عمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ومتابعة ما يحدث فى اللجان. 

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي 

يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

 

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

 

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

 

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

 

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

 

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

 

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

 

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية. 

ارقام جلوس الثانوية العامة أرقام جلوس 7 يونيو الاقتصاد والاحصاء التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم

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