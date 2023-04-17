وزير التعليم العالي يشهد فعاليات قرعة موسم الحج للعاملين بالوزارة

شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2023 للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج متمنيًا لهم التوفيق والقبول، كما وجه التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، معلنًا فوز (3) موظفين من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها، بالإضافة إلى (3) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز (1) موظف من قطاع البحث العلمى، بالإضافة إلى (1) موظف احتياطي، وفوز (5) موظفين من أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، وهى: المركز القومى للبحوث، معهد بحوث أمراض العيون، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المعهد القومي للمعايرة، بالإضافة إلى (4) موظفين احتياطيين.

كما أعلن د. أيمن عاشور فوز (10) أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وهم: (2) بجامعة دمياط، (5) بجامعة القاهرة، (1) جامعة الإسكندرية، (1) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، (1) جامعة الأقصر، بالإضافة إلى (10) أعضاء هيئة تدريس احتياطيين، معلنًا فوز (2) موظفين بالجامعات التكنولوجية، (1) بجامعة برج العرب التكنولوجية، (1) جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز(1) موظفًا بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الوزير أنه فاز (13) موظفًا بالجامعات الحكومية،(2) بجامعة قناة السويس، (1) بجامعة المنوفية، (3) بجامعة بنها، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة جنوب الوادى، (1) بجامعة المنيا، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة المنوفية، (1) بجامعة عين شمس، (1) جامعة حلوان، بالإضافة إلى (5) موظفين احتياطيين.

من جانبه، قال أحمد الشيخ إن إجمالي المتقدمين لهذا العام 266 مرشحًا موزعين على النحو التالى: ("15" بديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "3" بقطاع البحث العلمى، "9" بأكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية، "84" بالجامعات الحكومية والأهلية، و"144" عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "10" بالجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات)، موضحًا أن عدد التأشيرات بلغ 35 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ 5 تأشيرات فقط العام الماضى موزعة على النحو التالى ("3" بديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "1" بقطاع البحث العلمى، "5" بأكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية، "13" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"10" أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "2" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات).