استمرار أعمال النظافة اليومية في موط بالوادي الجديد (صور)

شهدت مدينة موط بمركز الداخلة اليوم، استمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة بحى الزهور، تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم بناء على تغليمات وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وشملت أعمال الحملة رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وازالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وازالة النباتات العشوائية ونقلها الى الاماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت اشراف السيد صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز و هيثم حسين المشرف العام على الاحياء والاستاذ ايمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين و اسامة ميلاد رئيس حى غرب موط وايهاب كامل رئيس حى جنوب موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة.

ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.