وزير الرياضة: مراكز الشباب تخدم كافة شرائح المجتمع

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة “يوم الخير.. يالا نعيد بجميع المحافظات”، أن المباردة تأتى فى إطار تضافر جهود الدولة نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا وفقا لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي في المضي قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصري.

ووجه وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية، والاستعداد من الآن لتنفيذ المبادرة بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت المبادرة منذ الصباح الباكر إقبال جماهيري كبير بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بكافة المحافظات.