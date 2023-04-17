منظمة الصحة العالمية تعلن عن نقص الإمدادات والكوادر الطبية فى السودان

حثّت منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في السودان على احترام حيادية الرعاية الصحية، وضمان الوصول غير المشروط للمصابين إلى المرافق الصحية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية الجرحى والمرضى والمدنيين والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية.

- الاشتباكات في الخرطوم عرقلت وصول الأطباء والممرضات والمرضى وسيارات الإسعاف

وأوضحت المنظمة أن الاشتباكات في الخرطوم عرقلت وصول الأطباء والممرضات والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المرافق الصحية، فضلًا عن تعريض حياة المصابين والمرضى للخطر، مبينة أنها ترصد وتقيّم حاليًا الاحتياجات والموارد الصحية في الخرطوم والمدن المتضررة الأخرى، لضمان توجيه الإمدادات المحدودة إلى المناطق الأشد احتياجًا.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمدادات والسلع المنقذة للحياة التي وزعتها على المرافق الصحية قبل هذا التصعيد قد استنفذت، مضيفة أنها أبلغت عددًا من المستشفيات في الخرطوم التي تستقبل المصابين عن نقصٍ في الدم، ومعدات نقل الدم والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية، وكذلك نقص الكوادر الطبية المتخصصة، بما في ذلك أطباء التخدير، وانقطاع الكهرباء الذي يؤثر على عمل المرافق الصحية، مع نقص الوقود لمولدات المستشفيات.

وتواصل المنظمة العمل مع السلطات الصحية في السودان، لسد الثغرات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية، لاسيما علاج الصدمات والإصابات.