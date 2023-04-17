الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم وترتيب الفريقين في الدوري المصري 2023

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري المصري، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي وتقليص الفارق مع غريمه الأهلي المتصدر.

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وستكون مباراة اليوم هي الأولى للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذي يسعى لبداية قوية تمنحه ثقة الجماهير مبكرًا، لذلك سيرفع شعار الفوز قبل الأداء.

ويمتلك فريق الزمالك مباراتان مؤجلتان مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يرغب فريق المقاولون العرب، تحت قيادة المدرب شوقي غريب، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لاقتحام المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري هذا الموسم 2022-2023، في ظل غياب الانتصارات عنه في آخر 8 مباريات.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعهم من 11 انتصارًا، و6 تعادلات، ومثلهم 6 هزائم، ويملك الفريق الأبيض ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد الأهلي برصيد 34 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

بينما يتواجد فريق المقاولون العرب حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و11 تعادلًا و6 هزائم، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

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