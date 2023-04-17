كارلوس أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيف جعفر- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد بلحاج- مصطفى شلبي- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وختم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته؛ استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها، اليوم الاثنين المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مديره الفني، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.