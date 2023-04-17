أوسوريو ينتقد مدافعى الزمالك ويقدم روشتة علاج أخطاء المدافعين

وجه الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك انتقادات كبيرة للاعبي خط الدفاع في المباراة الماضية و عدد من المباريات الأخيرة التي شهدها لفريق الزمالك في الدوري وأفريقيا.

‏وعلم "الدستور" إن أوسوريو طلب من مدحت عبد الهادي المدرب العام تغيير طريقة تدريبات خطة الدفاع والتركيز على بعض النقاط المهمة وخاصة في تمركز المدافعين داخل منطقة الجزاء وأسلوب الرقابة المهاجمين وكيفية مواجهة الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء في محاولة لتقليل أخطاء المدافعين في المرحلة القادمة وتأمين مرمى الفريق من أي أهداف.

كما طلب المدير الفني، من مدحت عبد الهادي، العمل على عدم خسارة الزمالك أي مباراة في المرحلة القادمة من أجل البحث عن الانتصارات وجمع النقاط للعودة للمنافسة على قمة الدوري خلال الفترة المتبقية من عمر البطولة.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مديره الفني، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.