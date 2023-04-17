التعليم: إعلان نتيجة الأول والثاني الثانوي «إلكترونى وورقي».. وهذه هى آلية التصحيح

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة فى خطاب رسمى لها: «ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش».

وكشفت عن آلية تصحيح الامتحانات قائلة: «يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي19 في آن واحد».

ونوهت الوزارة بأنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى تنطلق فى مايو المقبل وهى كالتالى:

1_ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا.

2_ تكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا.

3_ الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

4_التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية؛ للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لسرعة تلافي أية ملاحظات.

5_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًّا بالكامل لطلاب المنازل والدمج.

6_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع بمعرفة المدرسة وتحت إشراف كل إدارة.

7_ تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.