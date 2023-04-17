الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم: إعلان نتيجة الأول والثاني الثانوي «إلكترونى وورقي».. وهذه هى آلية التصحيح

امتحانات
امتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة فى خطاب رسمى لها: «ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش».

وكشفت عن آلية تصحيح الامتحانات قائلة: «يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي19 في آن واحد».

ونوهت الوزارة بأنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل  مع امتحان الدور الثاني، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى تنطلق فى مايو المقبل وهى كالتالى:
1_ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا.
2_ تكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا.
3_ الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.
4_التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية؛ للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لسرعة تلافي أية ملاحظات.
5_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًّا بالكامل لطلاب المنازل والدمج.
6_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع بمعرفة المدرسة وتحت إشراف كل إدارة.
7_ تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

التربية والتعليم والتعليم الأول والثاني الثانوي إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى التصو التربية والتعليم والتعليم الفني زارة التربية والتعليم لجان الامتحان

الأكثر قراءة

مصدر فى الجبلاية يكشف لـ"الدستور" حقيقة إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

الزمالك يزيل لافتة رضا عبد العال من حديقة النادي

تفاصيل المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان بالنسيم والورد في حدائق العاصمة

"الإحصاء": 13.4% نموًا فى الرحلات الجوية خلال الربع الأخير من 2022

صفوت عمارة: تحروا ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر

تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال العيد ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟