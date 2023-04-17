الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب اليوم 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.  

 

وحصلت "الدستور" على صور للحادث الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

 

كما حصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "رضا أبو زيد أبو حمد 34 سنة مصاب بكدمة بالساق اليسري وسحجات بالوجه، سعد علي فرج 38 سنة مصاب بجرح قطعي بالفك السفلي واشتباه ما بعد الارتجاج، صالح أحمد صالح 26 سنة مصاب بجروح متهتكه بالرأس".

 

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

إصابة 3 أشخاص إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة حوادث الطرق

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