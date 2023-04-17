وزراء خارجية مجموعة السبع يتعهدون بمنع روسيا من التهرب من العقوبات المفروضة

أكد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الإثنين، ضرورة التعاون مع دول الجنوب العالمي بشأن التعامل مع الأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال محادثاتهم الجارية لليوم الثاني على التوالي في بلدة كارويزاوا بوسط اليابان.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مسئولين حكوميين يابانيين قولهم: "إن ممثلي مجموعة الدول السبع يتبادلون وجهات النظر حول تعزيز العلاقات مع الدول النامية في جنوب الكرة الأرضية، والوضع في المحيطين الهندي والهادئ".

وتعهد الوزراء بمنع روسيا من التهرب من العقوبات المفروضة عليها، وقال مصدر بالحكومة اليابانية "إن مجموعة السبع قد تكثف الضغط على روسيا، التي غزت جارتها منذ أكثر من عام، من خلال ضمان فعالية العقوبات الاقتصادية، عن طريق إغلاق الثغرات التي تسمح للكرملين بالوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة".

وينظر إلى التعاون مع دول الجنوب أيضًا على أنه مهم لدعم النظام الدولي القائم على القواعد، حيث تتخذ العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، موقفًا محايدًا بشأن الصراع في أوكرانيا والامتناع عن فرض خطوات عقابية على موسكو.

وأدت الأزمة الأوكرانية وأنظمة العقوبات ذات الصلة إلى زيادة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء، بما في ذلك بين الدول المتقدمة، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب والنفط والغاز في العالم، وتعد أوكرانيا منتجًا رئيسيًا للقمح والذرة.