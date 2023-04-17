الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق في محال تجارية بالفيوم

حريق في محال تجارية
حريق في محال تجارية

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق مجموعة محال تجارية بالفيوم للوقوف على سبب الحريق و بيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكان مصدر أمني، قد كشف عن إصابة ثلاثة أشخاص في حريق نشب ببعض المحال التجارية، بمنطقة العريان بمدينة الفيوم ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 وتلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية، بمنطقة العريان، بمدينة الفيوم، وهي منطقة مليئة بالمحال التجارية، وسوق خضراوات وفاكهة، وانتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى المنطقة، وتبين إصابة ثلاثة مواطنين، بإصابات متنوعة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

أحد المحال التجارية اسع اصابة ثلاثة اشخاص إصابات متنوعة الأدلة الجنائية الإسعاف

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