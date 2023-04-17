حالة الطقس اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 السادس والعشرين من رمضان

الطقس اليوم الإثنين 17 أبريل 2023... يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن حالة الطقس اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 السادس والعشرين من رمضان، نظرا لتذبذب حالات الطقس بكل يومي.

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 إبريل 2023

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل طقس اليوم الإثنين 17-4-2023، ليكون حار نهارا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما هو مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

و تقدم "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم السادس والعشرين من رمضان

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها بشأن حالة الطقس اليوم، أنّ درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 31 مئوية، وكسرت بذلك حاجز 35 درجة جنوب البلاد، وذلك مع وجود أتربة عالقة على صعيد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.



كما أكدت الأرصاد الجوية على وجود الرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والتي ستكون بدورها عامل مثير للرمال والأتربة أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما لفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما يلي:

محافظة القاهرة 33 – 17،

العاصمة الإدارية 33 – 17،

أكتوبر 34 – 16،

مدينة بنها 33 – 17،

دمنهور 31 – 17،

وادي النطرون 31 – 16،

محافظة كفر الشيخ 31 – 17،

محافظة المنصورة 31 – 16،

الزقازيق 34 – 17،

مدينة شبين الكوم 34 – 17،

طنطا 32 – 16

وعلى صعيد محافظات الصعيد فكانت درجات الحرارة كالآتي:

المنيا 35 – 16،

محافظة أسيوط 36 – 16،

سوهاج 34 – 17، قنا 35 – 18، محافظة الأقصر 36 – 20،

أسوان 36 – 21،

محافظة الوادي الجديد 36 – 16،

أبو سمبل 35 – 20.

كما ينبغي على جميع المواطنين ضرورة متابعة حالة الطقس أول بأول نظرا لعدم استقرار درجات الحرارة في تلك الآونة، لتجنب الإصابة بحالات إعياء.