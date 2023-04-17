الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الدرع للفريق الفائز (صور)

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يسلم درع الدورة الرمضانية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، المباراة الختامية لنهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمركز شباب الخارجة، والتي أُقيمت بين فريق الشهداء وفريق حي المروة، وانتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بحضور بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والسيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وقام المحافظ بتسليم درع الدوري للفريق الفائز، ووجّه الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين بكافة الألعاب والمجالات، كما شهد عرضًا لفريق الكاراتيه، مُشيدًا بالآداء المتميز  للاعبين، موجهًا بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب.

محافظ الوادي الجديد يشهد مباراة النهائي ويُسلّم درع الدوري

وفي سياق آخر، أدّى محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، مساء اليوم، بمسجد عين الدار بمنطقة عين الدار بالخارجة، وسط جموع المُصلّين من المواطنين، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وعقب انتهاء الصلاة، استمع المحافظ لمطالب المواطنين، ووجه بتمهيد الطريق المجاور لمدرسة عين الدار والواصل حتى درب الطيارة تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة إلى تكليف وحدة التطوير الحضري بإزالة ورفع أنقاض (٢) منزل متهدم بمنطقة درب السندادية، وإقامة عمارة سكنية ومحلات تجارية بدلًا من ذلك، وتعويض أصحابها بوحدات سكنية طبقًا لرغبتهم.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بدراسة نقل أحد مشروعات الشباب من منطقة عين الدار إلى منطقة مناسبة بما يُسهم في تحقيق الرواج والربح للمشروع، بالإضافة إلى تشغيل المخبز المتنقل بالحي اعتبارًا من الغد، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المخبز الجديد وتشغيله خلال شهر مايو القادم. 

وكلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بإنشاء دار حضانة لخدمة أهالي الحي، كما كلف بتطوير الحديقة الكائنة بالحي ورصف الطرق الداخلية بالمناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي بها وتركيب كشافات إنارة بمنطقة شمال غرب الحي، وكذلك وضع تصور لتغطية المصرف المار بجوار الحي بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقطاعي الري والصرف.

محافظ الوادي الجديد يشهد مباراة النهائي ويُسلّم درع الدوري
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