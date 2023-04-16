الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بث مباشر.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالون "دراما رمضان"

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

بدأ منذ قليل، صالون "دراما رمضان"، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

https://fb.watch/jY8qzyhVeE/

 

ويبحث الصالون عدة محاور، أبرزها؛  دراما رمضان وأوجه الاختلاف والتميز عن العام الماضي، إنتاج هذا  العام والشراكات مع صناع الدراما الآخرين، والدراما الخاصة بالمجسدة لملحمة وطنيه ذي الكتيبة 101، والدراما التاريخية باعتبارها نقطة تميز هذا العام، واستمرار إنتاج مسلسلات الأطفال والكرتون، ومسلسلات  ناقشت  قضايا  المرأة.

 

يدير الندوة الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ويشارك فى الندوة كلا من؛ المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي مدير تحرير اليوم السابع، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام  السقا، والمؤلف محمد عدلي.

 

 

 

 

دراما رمضان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رمضان مسلسلات الأطفال نادر مصطفى المهندس حسام صالح

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