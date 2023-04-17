الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز 2023 بعد مباريات الأحد

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد مباريات اليوم، حيث تشتد المنافسة بين الأندية الإنجليزية، فقد تنقلب الموازين على آخر لحظة، خاصة بعد سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، ليقترب فريق مانشستر سيتي من الصدارة خاصة بعد تأخره بمباراة عن أرسنال صاحب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

ضده

الفارق

نقط

1

أرسنال

31

23

5

3

74

31

+43

74

2

مانشستر سيتي

30

22

4

4

78

28

+50

70

3

مانشستر يونايتد

30

18

5

7

46

37

+9

59

4

نيوكاسل

30

15

11

4

48

24

+24

56

5

توتنهام

31

16

5

10

57

45

+12

53

6

أستون فيلا

31

15

5

11

44

40

+4

50

7

برايتون

29

14

7

8

54

37

+17

49

8

ليفربول

29

12

8

9

50

35

+15

44

9

برينتفورد

31

10

13

8

47

42

+5

43

10

فولهام

30

12

6

12

42

41

+1

42

11

تشيلسي

31

10

9

12

30

33

-3

39

12

كريستال بالاس

31

9

9

13

31

40

-9

36

13

ولفرهامبتون

31

9

7

15

26

42

-16

34

14

بورنموث

31

9

6

16

31

59

-28

33

15

وست هام

30

8

7

15

29

41

-12

31

16

ليدز يونايتد

30

7

8

15

39

54

-15

29

17

إيفرتون

31

6

9

16

24

46

-22

27

18

نوتنغهام فورست

31

6

9

16

24

56

-32

27

19

ليستر سيتي

31

7

4

20

41

55

-14

25

20

ساوثهامبتون

31

6

5

20

24

53

-29

23

طارق مجدى حكمًا لمباراة سموحة والأهلى فى الدورى

ماذا يفعل محمد صلاح أمام ليدز يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

أرسنال ومان سيتي يتصارعون على اللقب

ونجح فريق مانشستر سيتي في حصد نقاط جديدة إلى رصيده ضمن منافسات الجولة الحالية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق ليستر سيتي خلال المواجهة التي جمعت بينهما أمس ليصل إلى النقطة 70 من 30 مباراة بينما يملك فريق أرسنال 74 نقطة من 31 مباراة.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي الممتاز 2023 مباريات اليوم ارسنال مانشستر سيتى ليفربول

الأكثر قراءة

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

اكتئاب ما بعد الصدمة.. القصة كاملة لإصابة "كاثى جريفين" بسبب ترامب

دعوات وقف إطلاق النار.. ردود الفعل العربية على الأوضاع فى السودان

رغم قرار الإيقاف.. كهربا يقود هجوم الأهلى أمام سموحة (خاص)

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات

المستثمرين العرب: إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يسهم فى ضخ رؤوس أموال جديدة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى