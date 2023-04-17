ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز 2023 بعد مباريات الأحد

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد مباريات اليوم، حيث تشتد المنافسة بين الأندية الإنجليزية، فقد تنقلب الموازين على آخر لحظة، خاصة بعد سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، ليقترب فريق مانشستر سيتي من الصدارة خاصة بعد تأخره بمباراة عن أرسنال صاحب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له ضده الفارق نقط 1 أرسنال 31 23 5 3 74 31 +43 74 2 مانشستر سيتي 30 22 4 4 78 28 +50 70 3 مانشستر يونايتد 30 18 5 7 46 37 +9 59 4 نيوكاسل 30 15 11 4 48 24 +24 56 5 توتنهام 31 16 5 10 57 45 +12 53 6 أستون فيلا 31 15 5 11 44 40 +4 50 7 برايتون 29 14 7 8 54 37 +17 49 8 ليفربول 29 12 8 9 50 35 +15 44 9 برينتفورد 31 10 13 8 47 42 +5 43 10 فولهام 30 12 6 12 42 41 +1 42 11 تشيلسي 31 10 9 12 30 33 -3 39 12 كريستال بالاس 31 9 9 13 31 40 -9 36 13 ولفرهامبتون 31 9 7 15 26 42 -16 34 14 بورنموث 31 9 6 16 31 59 -28 33 15 وست هام 30 8 7 15 29 41 -12 31 16 ليدز يونايتد 30 7 8 15 39 54 -15 29 17 إيفرتون 31 6 9 16 24 46 -22 27 18 نوتنغهام فورست 31 6 9 16 24 56 -32 27 19 ليستر سيتي 31 7 4 20 41 55 -14 25 20 ساوثهامبتون 31 6 5 20 24 53 -29 23

أرسنال ومان سيتي يتصارعون على اللقب

ونجح فريق مانشستر سيتي في حصد نقاط جديدة إلى رصيده ضمن منافسات الجولة الحالية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق ليستر سيتي خلال المواجهة التي جمعت بينهما أمس ليصل إلى النقطة 70 من 30 مباراة بينما يملك فريق أرسنال 74 نقطة من 31 مباراة.