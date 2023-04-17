أحداث مسلسل حرب الحلقة 5| "الظافر" يستلم أول صاروخين بعد التجربة من "زياد"

عرضت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، ظهور "الظافر"، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، برفقة المهندس "زياد"، الذي يقوم بدوره عماد الطيب، يتفقان على تصنيع الصواريخ التي قام بتوفير المواد المتفجرة له لإنتاج 100 صاروخ.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

ظهر الظافر وسط أرض فسيحة مليئة بالزراعة، برفقة المهندس زياد، الذي اتفق معه على تصنيع 100 صاروخ لتنفيذ عملية جديدة ضد رجال الجيش والشرطة، وكان المهندس معترض في البداية، إلا أنه اقتنع برأي الشيخ "عثمان" أو "الظافر"، واتفقا على كميات كبيرة من مادة (سي فور) وهو مواد متفجرة ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 5.

المهندس يعد بتجريب الصواريخ بعد شهر

وتلك الأرض اختارها "الظافر" من أجل التدرب فيها، ولا يتمكن أحد من سماعهم أو رؤيتهم، وبدأ في الاتفاق مع المهندس زياد على الوقت الذي يحتاجه للانتهاء من تصنيع تلك الصواريخ، لكن المهندس أكد له أن الاتفاق على الوقت صعب للغاية لكنه سيكون شهر مؤقتًا، فاعترض "الظافر" أن شهر مدة كبيرة، لكنهما اتفقا في النهاية أن هذا الشهر سيكون لتدريب الأفراد فيه على استخدام الأسلحة، وفي المقابل، وعد المهندس بتجريب أول صاروخين بعد شهر بعد تدريب الإرهابيين عليه.

يذكر أنه في الحلقات السابقة، اجتمع "الظافر" مع المهندس للاتفاق على تصنيع الصواريخ، ويسأله عن إمكانية تصنيع 100 صاروخ في البداية، ويخبره "زياد" أن تلك الكمية أقرب إلى تسليح جيش، ويرد عليه "الظافر": "عشان يبقى جيش قصاد جيش"، ويخبره أن الهدف من ذلك هو إرهاب وإضعاف الدولة، وإحراجها أمام العالم.

وفي سبيل الحصول على تلك الكميات الكبيرة توجه إلى الشيخ "أبو القاسم"، أمير التنظيم في سيناء، والذي قام بدوره محمود البزاوي، لكن "الظافر" قتله أولًا ثأرًا لأبيه، ثم اتفق مع "حسان"، الأمير الجديد على الكميات التي يريدها.

مسلسل حرب

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكري، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.