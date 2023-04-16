مسلسل حرب الحلقة 5| الظافر يحصل على صور للرائد عمر للتخطيط لاستهدافه

عرضت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5، تتبع "الظافر" الذي يقوم بدوره أحمد السقا، للضابط "عمر الإمام"، الذي يقوم بدوره محمد فراج، لأنه يتتبع الخيوط التي تجعله يصل للظافر، وكانت البداية من مستشفى العريش العام، حينما تحدث الضابط مع الطبيب المعالج لـ "فؤاد"، نجل شقيقة "الظافر"، حيث كان يعالجه من المغص الكلوي.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

وظهر "الظافر" جالسًا على طاولة في إحدى الشقق التي يختبئ فيها في القاهرة، ودخل عليه أحد رجاله حاملًا مجموعة من الصور، قائلًا له: "الصور اللي طلبتها ياشيخ"، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 وقام "الظافر" بفرزها لتظهر صور الضابط "عمر الإمام" وهو جالس مع الطبيب، ويتمعن فيها ليتمكن من تحديد خطة التخلص منه باعتباره أحد الطواغيت.

يذكر أنه في الحلقات السابقة، ظهر الضابط "عمر الإمام"، وكان يتتبع العنصر الإرهابي "فؤاد"، من خلال الذهاب إلى مستشفى العريش العام، والتحدث مع الطبيب المعالج له، لأنه يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى جلسة غسيل كلوي، فأخبره الطبيب أنه كتب له مسكن قوي من جداول المخدرات، وأخذ روشتة طبية به وبالصيدليات التي من الممكن تواجده فيها.

محاولة اغتيال الضابط عمر الإمام

وأثناء خروج الضابط عمر الإمام بصحبة الضابط شريف خرجت دراجة نارية يستقلها اثنين من الإرهابيين الملثمين وأطلقا النيران على الضابطين ولكنهما تعاملان مع الموقف، ونجحا في إصابة أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار.

وعندما علم "الظافر" نبأ القبض على رجاله وتوصل رجال الأمن الوطني إلى المكان الذي يقطن به، وانطلاقهم إليه للقبض عليه، أسرع نجل شقيقته وزوجته إلى القاهرة للهروب قبل وصول الضباط إليهما، وفي طريقهما على الحدود قام رجال "الظافر" بالاشتباك مع الضباط كنوع من الإلهاء ليتمكن من الهرب.

وخلال أحداث الحلقة السابقة، دار جدال بين الضابطين شريف وعمر حول العودة إلى القاهرة، إذ طلب الضابط عمر من الضابط شريف الانتظار وعدم العودة إلا بعد النجاح في ضبط باقي الإرهابيين، وبعد أن كان الضابط "شريف" معارضًا في البداية، اقتنع برأي الضابط عمر، وطلب الإذن من قياداته لتركهما لاستكمال ما توصلا إليه.