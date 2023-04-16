الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة 5.. ما مصير الظافر بعد سقوط ابن شقيقته؟

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة الرابعة من مسلسل حرب، أمس، يترقب عدد من المتابعين مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل حرب اليوم والتي تعرض في التاسعة مساءً.

وانتهت حلقة، أمس، على هروب الإرهابي عثمان "الظافر" والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا مع ابن شقيقته وزوجته من مطاردة قوات الأمن.

في أثناء استعداد ضباط الأمن الوطني للقبض على الإرهابي الظافر ومن معه، أعطى الظافر لمجموعته الأمر بإطلاق النيران، وهو ما تسبب في تبادل إطلاق النيران بين الجانبين قوات الأمن والظافر وجماعته،  ما أدى إلى سقوط ابن شقيقته في دمائه، وهروب الظافر وزوجة ابن شقيقته وسط صرخات منها بالتوقف لنجدة زوجها، ولكن دون جدوى بسبب إصرار الظافر على الفرار من قوات الأمن.

كما عرضت أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب لقاء دار بين الرائد عمر الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، والشيخ عياش أحد شيوخ سيناء الشرفاء الذي يجسده الفنان صبري عبد المنعم، يطلب فيه الأخير التعاون مع ضباط الأمن وذلك لأن بينه وبين هذا الظافر ثأر كبير وهو أنه قد قتل ابنه الصغير وزوجته بعد أن عطفا عليه وآواه.

ومسلسل حرب بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

ويقدم في إطار من الإثارة والتشويق مطاردات الأمن الوطني مع العناصر الارهابية، وفيه يظهر النجم أحمد السقا مجسدًا دور الإرهابي تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، في مغامرة درامية جديدة للسقا، بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات ذلك الإرهابي وجماعته.

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