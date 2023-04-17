الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد مستفادى "حياة كريمة": المبادرة وفرت الطعام اللازم لأسرتى طوال شهر رمضان

حياة كريمة
حياة كريمة

قام متطوعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوفير الطعام وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لإدخال السعادة والبهجة على قلوب الفقراء في  شهر رمضان الكريم، حيث عملوا على البحث عن الأسر الأشد احتياجًا، ووفروا لهم الكراتين التي تكفيهم لمدة شهر كامل، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لهم بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة المساعدات المقدمة إليهم.

«فرج عبد الحميد»، عامل باليومية، لم يستطع توفير الطعام اللازم لأسرته في شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب عمله الذي كان يجني منه القليل من المال، لكن  بين تفكيره في ذلك الأمر الذي أرهقه تفاجأ بسيارة تتوقف أمامه هو ومجموعة من رفاقه العمال، ونزل منها عدد من الشباب، وبدأوا في توزيع علب معبأة بالطعام الساخن عليهم، ثم شاركوهم تناول الطعام.

وقال «عبد الحميد» لـ«الدستور»، إن الطعام كان مُعدًا في المنزل وشهي جدًا، لافتًا إلى أنهم كانوا سعداء لأن هؤلاء الشباب شاركوهم تناول الطعام الذى وزعوه عليهم، وذكر أنه بعد تناول الطعام قام الشباب بتوزيع كراتين بها مواد غذائية عليهم، الأمر الذي جعل قلبه يهدأ من الخوف من عدم توفير الطعام لأبنائه، وضحًا أن هؤلاء الشباب منحوهم مشاعر أخوية، موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته العظيمة والمحمودة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أنه أخبر شباب المبادرة بأنهم يوفروا له  فرصة عمل تتناسب مع مهاراته، بحيث يؤمن لأولاده مستقبلًا يليق بهم، والحصول على كل سبل الدعم المتاحة المخصصة للفئات التي تعاني في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، والذين وعدوا بتوفير ما يتمناه في وقت قريب، كما وعدوه بتوفير علاج لأبنته الصغيرة التي تعاني من مرض السكري بالدم، وأن يقدموا لها خدمة تعليمية تجعلها تتطور وتتقدم في الدراسة.

حياة كريمه المبادرة المواد الغذائية الفقراء كرتين

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