الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. جابر الكوماندا يفتتح شركة عقارات ومهرة تنهار

جابر الكوماندا
جابر الكوماندا

استكملت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 للنجميين ياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية مهرة أبو الليل وأحمد العوضي في دور جابر الكوماندا، بافتتاح الأخير لشركة عقارات ليضع أمواله فيها، حيث ضم عدد كبير من المهندسين وأمرهم ببناء عقارات لم يتم بناءها من قبل من حيث الشكل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

تتواصل أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 بعرض جابر الكوماندا الكثير من الأموال لكل العاملين في الشركة ليقوموا بعمل شىء جديد في عالم المعمار، الأمر الذي جعل العاملين لديه في الشركة يسعدون بذلك ويقررون صناعة شىء فريد من نوعه.

على الجانب الآخر دخلت مهرة في حاله حزن شديدة بعدما قامت بسماع التسجيل الصوتي الذي قام شقيقها طارق الذي يجسد شخصيته أحمد العزي، والذي تحدث فيه عن حزنه لما وصلت إليه الأمور معه، واعتذر لها عن دخوله عالم الإدمان، وأنه قرر الانتحار لأنه أصبح عبء كبير عليها.

تدخل مهرة في حاله انهيار تام عقب سماعها للتسجيل الصوتي وهو ما جعلها تتحدث مع نفسها بشكل غريب.

"ضرب نار" الحلقة 25.. كيف تصدر المسلسل مؤشرات البحث بموقع "جوجل"؟

بعد قليل.. تصاعد الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 25

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

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