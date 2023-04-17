غرفة السياحة: آخر عودة لرحلات العمرة هو نهاية شهر شوال

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬، أنه قد تقرر استمرار تنفيذ‬ ‫رحلات العمرة لموسم ‪ 1444‬هـ على أن يكون آخر عودة لرحلات العمرة هو نهاية شهر شوال.

يأتى ذلك ‫من منطلق حرص وزارة السياحة والآثار والغرفة على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية وتعظيم المكتسبات‬ ‫الناتجة عن إقرار قانون البوابة المصرية للعمرة‪.‬‬

وأشارت الغرفة إلى أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، تعمل على تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة‪ ،‬ومنها مجابهة الكيانات غير‬ ‫الشرعية والسماسرة، والتي تسوق تأشيرات الزيارة والأنواع الأخرى من التأشيرات التي تسمح بتأدية منسك العمرة‪.‬‬

كما تؤكد الغرفة أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة استهدفت في المقام الأول مصلحة المواطنين وراحتهم وسلامتهم وضمان كافة حقوقهم لدى شركات السياحة وكافة الجهات المنفذة لخدمات المعتمرين، كما التزمت الضوابط بتنفيذ مواد القانون رقم 72 لسنة 2021 المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة والذي يتضمن تنفيذ كافة التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة من خلال البوابة حفاظا على راحة المعتمرين وضمان حقوقهم.

يشار إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد أطلقت مؤخرا، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية السليمة للسفر، وسعت من خلالها للتعريف بالبوابة المصرية للعمرة.

يأتي ذلك لوصف آليات السفر القانونية عبر شركات السياحة ومن خلال البوابة المصرية للعمرة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 المنشئ للبوابة، كما تستهدف الحملة توعية المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة بأن البوابة المصرية للعمرة هي المنفذ الرسمي والقانوني لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار، كما تشرح فوائد السفر عن طريق البوابة من ضمان لحقوق المعتمر وتوفير أفضل السبل لسلامته وراحته، وتقديم أفضل الخدمات له طوال الرحلة، وضمان جودة البرامج المتعاقد عليها مع شركة السياحة ومراقبة التنفيذ من خلال وزارة السياحة والآثار، كما أن البوابة لديها آلية لتلقي شكاوى المعتمرين لحظة بلحظة وتتجاوب معها وتسعى لحلها فورا .