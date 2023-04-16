الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حضرة العمدة الحلقة 25.. أحمد بدير يتهم نجله بالاتجار في المخدرات

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25 غضب شديد من أهالي قرية تل شبورة، بعد أن علموا بمخازن أحمد بدير، التي يصنع فيها مخدر الأيس، وأشعلوا النيران فيها.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25

وغضبت روبي "العمدة صفية" من موقف الأهالي بحرق مخازن عائلة دهيشة لأنها لا تريد أن يتصرفوا دون الرجوع إلى مباحث القرية حتى يتخذ القانون مجراه، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.

واتهم أحمد بدير نجله رضا الذي يجسد دوره عمرو صحصاح ويعتبر أحد رجاله بالاتجار في مخدر الأيس، حتي يتمكن من الخروج من القضية هو ونجلة الأكبر دياب.

"حضرة العمدة" الحلقة 25.. القبض على أحمد بدير وأدوار بتهمة الإتجار بالمخدرات

"حضرة العمدة" الحلقة 25.. أهالي قرية تل شبورة ينقذون منار من محاولة اغتصاب

مواعيد عرض حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الفضائية، بشكل حصري، الساعة الثامنة والنصف مساءً بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يضم مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي عدد كبير من النجوم من ضمنهم الفنانة بسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الصاعدين.

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