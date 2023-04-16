الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حضرة العمدة" الحلقة 25.. أهالي قرية تل شبورة ينقذون منار من محاولة اغتصاب

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، محاولة خطف لمعلمة تدعى منار إحدى أهالي قرية تل شبورة، وحاول الخاطفون لها أن يغتصبوها داخل توك توك بسبب تعاطيهم الآيس.

واكتشف الواقعة قبل حدوثها الفنان حسام داغر، عن طريق كاميرات المراقبة التي حرصت العمدة صفية علي تركيبها داخل قرية تل شبورة بعد رفض البعض وجمع أهالى القرية وذهبوا لإنقاذ الفتاة قبل حدوث الجريمة.

والجدير بالذكر أن ضرغام أحمد بدير، وولده دياب يتاجران في المخدرات داخل مخازن بالقرية ويصنعان مخدر الأيس الذي أضر معظم شباب القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، وشيرى أشرف، ومحمد مهران، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمى، وصولا عمر، وعبدالرحمن عزوز، ودنيا جمعة، ودنيا عظيم، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي يوما علي قناة الحياة الحمراء الساعة الثامنة والنصف مساء ويعرض ايضاً علي منصة watch it الرقمية. 

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