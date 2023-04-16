مسلسل جت سليمة الحلقة 10| دنيا سمير غانم تساند سيدة الأنوف بعد تعرضها للتنمر

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بتواجد دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بجانب سيدة الأنوف والتي تلعب دورها الفنانة سلوى خطاب.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10

بدأت حلقة اليوم من مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بوجود دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” داخل حديقة "سيدة الأنوف " التي تلعب دورها الفنانة سلوى خطاب لتحكي لها قصة تعرضها للتنمر منذ الطفولة.

وكانت "سيدة الأنوف " تتعرض للتنمر بسبب كبر حجم أنفها مما جعلها تحبس نفسها داخل القصر حتى لا تتعامل مع الناس بعد تعرضها للتنمر، لتبدأ دنيا سمير غانم بالوقوف بجانبها ولتطمئنها أن أهم شئ هو جمال الروح وليس الشكل أو المنظر الخارجي.

وحكت "سيدة الأنوف" لـ"سليمة" معاناتها في طفولتها من تنمر الجميع عليها وهو ما حولها لسيدة قاسية، لكنها أقنعتها بالقيام بتجربة الحديث بشكل لطيف مع الفتيات.

سليمة تعلم سيدة الأنوف كيفية التعامل مع التنمر

لتقوم دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بتعليم "سيدة الأنوف " كيفية التعامل مع الشخص المتنمر عليها وأن تقوم بتغير أسلوب حياتها للأحسن، وتغني لها أغنية في نهاية الحلقة العاشرة من المسلسل لتشجعها على التعامل من جديد مع الناس.

وشهد مسلسل جت سليمة الحلقة 10 أحداث جديدة جذبت متابيعنه، وذلك بعد محاولة دنيا سمير غانم الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري لتنقذ شقيقها من بطش السلطان.