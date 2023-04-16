الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل "جت سليمة" الحلقة 10| دنيا سمير غانم تغني "حلاوة روح" لملكة الأنوف

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

يستكمل “الدستور” في السطور التالية باقي أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بطولة الفنانة الشاملة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي والفنانة سلوى خطاب.

وشهد مسلسل جت سليمة الحلقة 10 أحداث جديدة جذبت متابيعنه، وذلك بعد محاولة دنيا سمير غانم الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

 أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم

وشهدت الاحداث محاولة دخول الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور “الموكوس” داخل غرفة "ملكة الأنوف" والتي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب، مستغل فترة غيابها عن غرفتها للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

لتدخل عليه الحارسة الخاصة بالملكه “عتيقة” والتي تقوم بدورها إيمان السيد ولكن سرعان ما يتخلص “الموكوس” من هذا الموقف المحرج ويتعامل مع الخادمة بثبات إنفعالي.

وتستمر الاحداث بوجود دنيا سمير غانم “سليمة” بجانب "ملكة الأنوف" والتي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب، في حديقة الزهور التي تعتني بيها الملكة وتبدأ “سليمة” ان تحكي للملكة قصة “الجميلة والوحش” وتناولت القصة حب الجميلة للوحش رغم بشاعة منظره إلا ان الجميلة حبته بسبب جمال روحه.

لتواسي "ملكة الأنوف"  التي تتعرض للتنمر بسبب كبر أنفها وتغني لها أغنية الفنان حكيم "حلاوة روح": ياللي تحب الجمال الحلو حلو الروح.. في ناس جميلة أوي وعايشة حلاوة روح.. وبإيه يفيد الجمال، لو عشت بيه مجروح.

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