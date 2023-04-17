سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 بدون مصنعية لجميع الأعيرة

أيام معدودة تفصلنا على أول أيام عيد الفطر المبارك ويشغل بال الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 بدون مصنعية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم في داخل أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 بدون مصنعية

وتنشر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما يهم أسعار الذهب وذلك يكون من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لجميع زوارها بمختلف المجالات بالتحديث الفوري للأسعار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 لنحو 2594.25 جنيها وسيُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا بدول الخليج.

سعر عيار 22 اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 لنحو مبلغ 2378 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 لنحو قيمة 2270 جنيها، وهو النوع الأكثر انتشارا بمصر وخاصة في محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 عيار 18 لنحو مبلغ 1945.75 جنيها وسيُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا خلال صعيد مصر.

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 عيار 14 لنحو مبلغ 1513.25 جنيها.

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 عيار 12 لنحو قيمة 1297.25 جنيها.

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 عيار 9 لنحو مبلغ 972.75 جنيها ويُكون هو النوع الأقل في السعر في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 نحو مبلغ 18160 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 نحو مبلغ 2004 دولارات في نهاية تعاملات أمس الأحد، بانخفاض قدره نحو حوالي 1.77% مقارنة بمستواه في بداية تعاملات الأحد، طبقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ولاسيما أن شهد الأسبوع الماضي أداء قياسي لمعدن الذهب لكي يرتفع ويسجل كافة مستويات تاريخية جديدة بالدعم من ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً إلى وجود جانب تزايد الطلب على جميع المعادن النفيسة كملاذ آمن محلياً بوسط عدم الاستقرار المسيطر على كافة الأسواق المحلية حالياً، طبق جولد بيليون.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم الإثنين مبلغ 2270 جنيه للجرام الواحد ليرتفع منذ بداية شهر أبريل إلى اليوم بنسبة حوالي 3.2% ليربح 70 جنيها للجرام.