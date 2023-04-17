الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاق فعالياته.. ننشر البرنامج النهائي لمؤتمر الفنون الإفريقية في دورته السادسة

الدكتورة غادة جبارة
الدكتورة غادة جبارة

تستضيف أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الإفريقية «الفنون المصرية وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني»، وذلك عبر نظام on line من خلال منصة أكاديمية الفنون بالجيزة، خلال الفترة من 28 حتى 30 أبريل الجاري.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بالسلام الجمهورى فى تمام الواحدة ظهراً، يعقبه الكلمة الافتتاحية للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ثم كلمة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ثم كلمة الدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، ثم كلمة الدكتور على خيفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، ثم كلمة الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شئون  فلسطين "جامعة الدول العربية"، ثم كلمة الدكتور محمد جودات رئيس المنظمة الدولية لحماية التراث، ثم كلمة الدكتور حسب الله مهدي فضله رئيس المجلس الأعلى للغة العربية فى إفريقيا، ثم كلمة الدكتورة إيمان مهران مقرر المؤتمر وممثل مصر فى المنظمة الدولية للفن الشعبي.

"الدستور" تنشر برنامج فعاليات المؤتمر قبل إنطلاق فعالياته:

يأتي ذلك بمشاركة دولية متميزة، لدول تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، المملكة المغربية، السعودية، الأردن، لبنان، الكويت، البحرين، السودان، تشاد، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، سلطنة عمان، والإمارات المتحدة.

وتقدم للمؤتمر ما يزيد عن 201 بحث علمي في مختلف الفنون، في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، والموسيقى والفنون الحركية والفنون الشعبية وفنون الاداب، تم قبول 114 باحث عربي وافريقي من ستة عشر دولة، تحت إشراف لجنة تحكيم مكونه من 38 محكما دوليا متخصصا.

 

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