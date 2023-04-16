"تحت الوصاية" الحلقة 10.. ياسين يهرب من والدته لأهل والده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية أحداث مثيرة وشيقة حيث هرب ياسين نجل منى زكى عقب مشادة كلامية بينه وبينها، مستقلاً القطار المتجه إلى الإسكندرية قاصدًا أهل والده.

هرب ياسين من منى زكى (حنان) وذهب لأهل والده المتوفى، وحاول زكريا الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح الوصول للقطر الذى استقله ياسين ليلحقه قبل أن يصل لأهل والده.

ونالت منى زكى كثير من الاشادات عن دورها فى المسلسل الرمضاني “تحت الوصاية”، خاصة علاقتها بابنها ياسين وابنتها فرح، ووجهت منى زكى التى تقوم بدور حنان فى «تحت الوصاية» أكثر من رسالة وذلك عقب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة فى رسالتها الأولى: «نهاية الصبر دائمًا خير كبير».

وفى رسالتها الثانية قالت:«مش كل الناس زى المعلم سيد، فيه برضو عم ربيع والأستاذ زكريا»، وفى رسالتها الثالثة قالت: «ناس كتير الحقد مالى قلوبهم ربنا يبعدنا عنهم ويكفينا شرهم»، وفى رسالتها الأخيرة قالت: «أسعى وسيبها على الله.. الرزق مالوش أعذار».

وخلال الحلقات السابقة تعرضت منى زكي لأزمة كبيرة بسبب تخلي الصيادين عنها، لعدم دفعها لأجرتهم، وظل عم ربيع الذي يقوم بدوره رشدي الشامي يصبرها في موقفها قائلًا:"هتفرج إن شاء الله" ولأول مرة خلال أحداث المسلسل تصرح حنان لعم ربيع بأن زوجها متوفي.

وتعرضت منى زكي في الحلقة الماضية لخسارة كبيرة بسبب فساد الجمبرى لعدم وجود الثلج.

وفي أحداث الحلقة التاسعة ما زال محمد دياب الذي يقوم بدور صالح في رحلة البحث عن مركب أخيه بعد أن سرقتها الفنانة منى زكي، لأنه مركب زوجها وتريد أن تعمل عليها من أجل توفير حياة كريمة لأولادها.