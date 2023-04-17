عضو الغرف التجارية: معارض الحكومة ساهمت فى زيادة المبيعات

قال أسامة الرفاعي، عضو الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية شهدت خلال شهر رمضان المبارك وما قبله انتعاشا كبيرا في حركة البيع والشراء سواء للاستعداد للشهر الكريم أو خلال الشهر.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد يترواح حجم الاستهلاك هذا العام لمبلغ 100 مائة مليار جنيه نتيجه الثقافه المصريين للاستهلاك خلال الشهر.

وأوضح أنه أيضا كان هناك إقبال كبير في حجم استهلاك السلع الأساسية، تم رصدها من خلال لجان الرصد الموجودة في معارض أهلا رمضان هذا العام، حيث شهدت سلعتي الأرز والزيت إقبالا غير مسبوق، ويليهم سلعة السكر التي توافرات من خلال المعارض والمجمعات الاستهلاكية، وأيضا كان هناك قبول كثيف على اللحوم والدواجن والأسماك.

وأوضح الرفاعي أن أكثر من 85% من المصريين يغيرون سياسة استهلاكهم بنسبة قد تصل إلى 150% خلال الشهر الكريم، أي ما يعادل استهلاك 3 أشهر ويبلغ حجم الاستهلاك في الأيام العادية لمبلغ 50 مليار جنيه على السلع والمنتجات الغذائية.

وأوضح الرفاعي أن المؤشرات توضح أن هناك ارتفاعًا في الاستهلاك من اللحوم ليصل إلى 50 ألف طن بنسبة زيادة 70%، ويتراوح استهلاك الدواجن ما بين 80 إلى 100 ألف طن.

فيما يزداد الاستهلاك من الألبان إلى 100 ألف طن، والزبادي إلى 60 ألف طن بنسبة تصل إلى 300%.

وأفاد الرفاعي بأن الأيام الأخيرة شهدت من الشهر المعظم واقتراب عيد الفطر المبارك رواجا كبيرا في أسواق الملابس والأحذية بعد أن كان هناك ركود كبير خلال فترة المدارس، ونلاحظ الازدحام في كافة المحلات والمعارض بشتى الأنحاء وأن أغلب المعارض التي أقيمت من الغرف التجارية قد افتتحت اقساما منذ نصف رمضان للملابس والأحذية بنسب خصم تصل إلى 45% على المنتجات والأحذية والجلود.