الشوط الأول: مان يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف أنتوني

تقدم مانشستر يونايتد على مضيفه نوتنجهام فورست في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما ضغط على دفاعات تصاحب الأرض لتسجيل هدف التقدم، بينما اعتمد نوتنجهام على التراجع للدفاع والانطلاق في هجمات مرتدة ولكن ضغط يونايتد حرمه من تنفيذ مرتدادت صحيحة.

وأبدى لاعبو مانشستر يونايتد رغبة قوية لتسجيل هدف التقدم من بداية المباراة، وهددوا المرمى بأكثر من فرصة.

وشهد الشوط الأول تألق كيلور نافاس، حارس مرمى نوتنجهام فورست والذي حرم يونايتد من هز الشباك.

وانطلق أنطوني مارسيال بالكرة بعدما تلقاها من برونو فيرنانديز داخل منطقة جزاء نوتنجهام وسددها في المرمى وتصدى لها الحارس نافاس ثم ارتدت الكرة لأنتوني الذي حولها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر يونايتد في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تفوقهم في المباراة والتقدم في النتيجة.

وضغط لاعبو يونايتد في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد لاعبو يونايتد كرتين على المرمى من 4 محاولات، فيما خرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى، فيما لم يسدد نوتنجهام أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 70%، مقابل 30% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام فورست بالدوري الانجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: كاسميرو، مارسيل سابيتزر، برونو فيرنانديز.

الهجوم: جادون سانشو، أنتوني، أنطوني مارسيال.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "جاك بوتلاند، جورادو، ويليامز، كريستيان إريكسن، فريد، بيليستري، زيدان إقبال، إلانجا، فورت ويجورست".

ويغيّب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلًا من: "أليخاندرو جارناتشو، ماسون جرينوود، توم هيتون، ليساندرو مارتينيز، ماركوس راشفورد، رافائيل فاران، دوني فان دي بيك".