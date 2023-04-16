رأس البر تستعد لاستقبال عيد الفطر وشم النسيم في دمياط (صور)

رفع مجلس مدينة رأس البر في دمياط استعدادات شم النسيم وعيد الفطر ،حيث استعدت شواطئ رأس البر لاستقبال المصطافين ورواد المدينة ، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة وضمن استعدادات المدينة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣.

وتابع موظفي الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ استعدادات شم النسيم في محافظة دمياط حيث قام قسم الحدائق بأعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء بالمدينة وتعزيزها بالزهور ونباتات الزينة ، وذلك في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء بجميع مناطق المدينة وفي إطار استعدادات الوحدة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه ومع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة الاعياد ،فقد أكدت أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات ، مؤكدة على الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء فى تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى والبرجولات و خط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد ٥ خيم ، علاوة على نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةلاستقبال رواد المدينة..

و أشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات اضافية ، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كافة الجهات و حل جميع الشكاوى ، حيث أن الغرفة تعمل على مدار ٢٤ساعة لتلقى اى شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها..



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