رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد إنشاء مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطرى

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، سير العمل بمنشآت مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري، رافقه الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن المشروعات الجديدة تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية.

وأضاف أن خطة الجامعة تهدف إلى استكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، وتطوير البحث العلمى والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة، هو ربط وإعداد خريجيها بسوق العمل وتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر أن مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بمساحة 1200 متر للدور الواحد، بعدد 5 مدرجات، سعة المدرج 500 طالب للمدرج الواحد بإجمالي عدد 2500 طالب وطالبة.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة تكثيف عمليات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولا سيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثافة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكل الطرق والقضاء عليه.