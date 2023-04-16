الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لافروف يزور البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا من 17 إلى 21 أبريل

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور عدة دول في أمريكا اللاتينية في الفترة بدءا من الغد الاثنين ولمدة 3 أيام.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه "في الفترة من 17 إلى 21 أبريل ، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدة دول في أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا ، وسيكون لوزير الخارجية الروسي برنامج ثري يتضمن اجتماعات مع قادة هذه الدول وإجراء محادثات مع وزراء الخارجية ".

ووفقا للوزارة، فإن الهدف الرئيسي لجولة لافروف هو تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الدول في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والثقافية وغيرها.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "من المقرر أن تركز المحادثات على قضايا تعزيز الإطار القانوني لعالم اليوم، والذي يقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة.. إذ أن أمريكا اللاتينية منطقة صديقة، وأحد مراكز تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتخطط روسيا للحفاظ على حوار ديناميكي معها وتطوير تعاون بناء بعيدا عن أي إملاءات من الخارج".

إجراء محادثات الهدف الرئيسى الخارجية الروسية المجالات السياسية تعزيز التعاون

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

هدية لندن لـ جوارديولا.. وست هام يُجبر أرسنال على "التعادل" في البريميرليج

حريق هائل داخل شارع العريان بمنطقة وسط البلد بالفيوم (صور )

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى