الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على وست هام بهدفين لهدف

احتفال جابرييل خيسوس
احتفال جابرييل خيسوس بهدفه في شباك وست هام

أنهى فريق أرسنال، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (لندن ستاديوم)، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البرازيلي جابرييل خيسوس، التسجيل لأرسنال، في الدقيقة السابعة، ثم أضاف النرويجي مارتن أوديجارد، الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتمكن الجزائري من تسجيل هدف تقليص الفارق لوست هام، في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وجاء الشوط الأول قويًا وحماسيًا، حيث شهد أفضلية لفريق أرسنال، الذي سيطر وهدد مرمى أصحاب الأرض، بالعديد من الفرص والمحاولات السانحة للتسجيل.

الدقيقة الرابعة.. مارتينيللي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها جابريل ماجاليس برأسية مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

الدقيقة الخامسة.. سدد الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام، الكرة من على حدود منطقة الجزاء لترتد من جسم المدافع روب هولدينج مع مطالبة لاعبو وست هام بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لاعب أرسنال ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

الدقيقة السابعة.. سجل البرازيلي جابريل خيسوس، هدف التقدم لأرسنال، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء، من بين وايت، ليقابلها خيسوس، بتسديدة من على القائم الثاني سكنت الشباك.

الدقيقة العاشرة.. سجل النرويجي مارتن أوديجار، الهدف الثاني لأرسنال، بعدما أرسل جابرييل مارتينيللي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها أوديجارد بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك.

الدقيقة الثانية والثلاثين.. حصل وست هام على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه لوكاس باكيتا من جانب المدافع جابريل ماجاليس داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة الثالثة والثلاثين.. سجل الجزائري سعيد بن رحمة، هدف تقليص الفارق لوست هام من ركلة جزاء.

الدقيقة الخامسة والثلاثين.. بطاقة صفراء لتوماس بارتي، لاعب أرسنال، بعد عرقلتة للاعب سعيد بن رحمة.

وبعد الهدف.. بدأ وست هام، في شن المزيد من الهجمات على أمل إدراك التعادل في مرمى أرسنال.

الدقيقة السادسة والثلاثين.. أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام، برأسية قوية تصدى لها رامسديل حارس أرسنال.

الدقيقة السابعة والثلاثين.. أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها توماس سوتشيك برأسية من على القائم الأول وتصدى لها الحارس رامسديل.

ارسنال وست هام يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز جابرييل خيسوس مارتن أوديجارد سعيد بن رحمة

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