الملا يرأس اجتماع تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة العالمية الحالية.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى وموقف تشغيل وإنتاج مصافى التكرير والكميات التي يتم استيرادها من الزيت الخام والمنتجات البترولية لتلبية جانب من الاحتياجات وموقف توافر المنتجات بالسوق المحلى وتوفير مخصصات الاستيراد ، وآليات المتابعة الرقمية والميدانية وإحكام الرقابة على عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة لموقف إنتاج واستهلاك وتصدير الغاز الطبيعى.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى تقديم حلول ابتكارية وأداء واعى من أجل الحفاظ على ما حققته منظومة العمل البترولى فى تنفيذ أهداف الدولة فى تأمين إمدادت الوقود للسوق المحلى ، مشيراً إلى أن ما تحقق فى قطاع الغاز خلال الفترة الماضية ساهم فى دعم عوائد الدولة من العملات الأجنبية وأن وزارة البترول والثروة المعدنية كان لديها رؤية واضحة فى التعامل مع هذه التحديات من خلال خطط عمل استهدفت فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل إلى جانب سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك، والإسراع فى الانتهاء من أعمال الربط على منظومة القياس الآلى لأرصدة الخزانات بمحطات تموين الوقود ATG.

ضم الاجتماع المحاسبين أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية وخالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع ونائب التجارة الخارجية المحاسبة هبة عبدالقادر، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبيه للعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد والشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوي.