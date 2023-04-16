مستفيدو "أهلًا رمضان" بالإسكندرية: كعك وبسكويت العيد جودة عالية وأسعار مخفضة

وفرت معارض "أهلًا رمضان" كعك وبسكويت العيد بتخفيضات تصل إلى 25% لتلبية طلبات المواطنين ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم قبل عيد الفطر المبارك.

وسجل سعر كيلو الكعك السادة الفاخر 70 بدلًا من 95 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو كحك الملبن الفاخر 70 بدلًا من 95 جنيهًا، وسجل سعر كيلو كحك الحشو بالمكسرات 90 بدلًا من 120 جنيهًا، وكيلو بسكوت النشادر الفاخر بـ70 بدلًا من 95 جنيهًا، وسعر كيلو بسكوت البرتقال 70 بدلًا من 95 جنيهًا، وسعر كيلو البتي فور 80 بدلًا من 95 جنيهًا، وسعر كيلو بتي فور المخصوص بالسمنة البلدي 90 بدلًا من 95 جنيهًا، وسعر كيلو الغريية السادة فاخر 80 بدلًا من 95 جنيهًا، وسعر كيلو غريبة بالسمن البلدي والمكسرات 95 بدلًا من 120 جنيهًا.



في السياق، قالت زينب صلاح، إحدى المواطنات إن هناك فارقًا في التسعيرة المطروحة لحلوى العيد بمعارض "أهلًا رمضان" عن الأسعار الخارجية خاصة أن هناك بعض المحال التجارية المتخصصة في صناعة الحلوى تغالي بشكل كبير في الأسعار خارج الحد المعقول وهذا كثير وفوق طاقة المواطنين.

وأضافت إيمان السيد أنها اشترت كل مستلزماتها من حلوى العيد من معارض "أهلًا رمضان"، ووفرت من 150 لـ250 جنيهًا في إجمالي المشتريات، وهذا فارق في ميزانيتها خاصة في توقيت تزيد فيه المصروفات مثل شهر رمضان واستعدادات عيد الفطر.

وتابعت شادية حسين أن معارض "أهلًا رمضان" وفرت حلوى العيد من مختلف المحال التجارية لكن تحت مظلتها حتى نضمن أن هذه هي التسعيره الحكومية الأساسية ولا يوجد أي تلاعب في الأسعار مثل الأسواق الخارجية بالمحافظة.