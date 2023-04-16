غرف عمليات «بأوقاف بني سويف» لمتابعة صلاة عيد الفطر

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، توجيهاته لمسؤولى الأوقاف بالإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ،للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، لاستعراض الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها ، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن.

والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارة.

وقال محافظ بنى سويف إنه تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 135 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع ، بواقع 31 ساحة بمركز ومدينة بني سويف " 8 بندر + 23 مركز"،و12 ساحة بمركز ومدينة الواسطى ، و18 ساحة بمركز ومدينة الفشن ، و15 بمركز ومدينة سمسطا، و22 في مركز ومدينة ببا، و23 في مركز ومدينة اهناسيا، و14 بمركز ومدينة ناصر.

وأوضح عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة “أساسي واحتياطي”.

وتم تحديد الساحات ببندر بني سويف وهي ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز ، استاد التربية والتعليم بحي مقبل ، مجمع الجزيرة، وصفية الطحاوي بالحمرايا، السلام خلف الشبان ، التسامح بحي الحميات، عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد.

مركز بني سويف ساحات مركز شباب اهوة ، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف ، مركز شباب منشآن عاصم ، مركز شباب الكوم الاحمر ، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الغربية، مركز شباب تزمنت الغربية، ساحة الرحمن بمعارك، الغربي، بالحلابية مركز شباب بليفيا، مركز شباب بني بخيت ، مركز شباب الدوالطة, مركز شباب إبشنا ، مركز شباب بني موسى، مركز شباب باها ، الحاج سيد باها ، جمعية الحاجر الزراعية مركز شباب السعادنة، مركز شباب أبو سليم ، مركز شباب شريف باشا.