الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الشادو فى الجيزة

حبس
حبس

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة في إمبابة، وعقب رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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