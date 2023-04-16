الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 53 مليار جنيه حجم الودائع المنصرفة لبنك ناصر

بنك ناصر
بنك ناصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغت 53 مليار جنيه بإجمالي 835 ألف مستفيد.

وأعلنت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، عن رفع بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عائد الشهادات الادخارية 3 سنوات.

 وأوضحت أنه تم رفع عائد شهادة «رد الجميل» إلى 19.25% سنويا، كما طرح شهادة جديدة لمدة عام ونصف العام بعائد تراكمي 20% ولمدة 3 سنوات بعائد 22%.

التمويلات الاجتماعية الحسنة

وأشارت إلى أن من أهم الوسائل التى يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتيه عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف اداريه بسيطه ، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض

الفئات المستحقة

أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

 الشروط والأحكام :

حال الاقتراض بضمان المرتب :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق :-

تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجراءات الحصول على الخدمة:-

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".

الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج) : -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."

(حال قرض العلاج) :- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة) : تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

الجهاز الإداري الجهاز الإداري للدولة التضامن الاجتماعي الشهادات الادخارية الطوائف المسيحية بنك ناصر

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