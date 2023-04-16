الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تنتهى من استعدادات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض السرطانية والتى تنطلق تحت شعار 100 مليون صحة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، وذلك للمواطنين فوق ١٨ عامًا من الرجال والسيدات.


وأعلن عبدالغفار لـ"الدستور" عن إطلاق المبادرة الرئاسية مطلع مايو المقبل، حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المبادرة في 9 محافظات تشمل الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لتعميم تطبيقها في كافة محافظات الجمهورية تدريجيًا.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الأطقم الطبية المشاركة فى المبادرة على الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتحويلها للمستشفيات لتلقى العلاج، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الكشف المبكر يتضمن ملء استمارة استبيان إلكترونية مع مقدمي الخدمات الطبية في عدد من وحدات الرعاية الأولية، والذى يحدد بناءً عليها معاملات الخطورة، حيث سيتم تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة والحصول على العلاج اللازم بالمجان.


وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية، وذلك من خلال إجراء كشف مبكر للأشخاص المحتمل إصابتهم بالسدة الرئوية والذى قد يؤدى إلى فشل تنفسى وقد يصل للوفاة.


وأضاف أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.


وقال إن مبادرة صحة المرأة تقدم عدة خدمات للمدخنين المرضى تشمل تسجيل  التاريخ المرضي، تحديد تاريخهم مع  التدخين، رصد معاناتهم المستمرة مع الأعراض التنفسية مثل الكحة والبلغم، قياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.

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