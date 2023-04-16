محافظ الفيوم يشدد على متابعة مواقف السيارات خلال إجازة عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، حيث تزدحم مواقف السيارات، نظرا لإقبال عدد كبير من المواطنين على السفر إلى مسقط رأسهم فى المحافظات، وهو ما يستغله بعض السائقين لرفع تعريفة الركوب، واستغلال الركاب وازدحامهم على المواقف.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مسئولي الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، والإدارة العامة لمرور الفيوم، لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام ٢١٦٨٠٤١، و ٢١٦٨٠٤2 و ٢١٦٨٠٤٣.

وأضاف مدير مواقف الفيوم لـ "الدستور"، أنه في حال رفع الأجرة على المواطن عليه تقديم شكوى في إدارة الموقف المتواجد به لاتخاذ اللازم، ويتم تطبيق الغرامة على المخالفين أو الاتصال بأرقام التليفون المخصصة للشكاوى بالمحافظة، ويتم فحص الشكوى في ذات الوقت واتخاذ اللازم في حال ثبوت صحتها.

وأكد مدير إدارة المواقف بمحافظة الفيوم، أنه سيتم خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، شن حملات على مواقف السيرفيس، للتأكد وضبط تعريفة الركوب، ومنع رفعها على المواطنين خلال فترة العيد، ومجمع مواقف مصر وطاميه وسنورس بوسط مدينة الفيوم وموقف إبشواي، حيث تشهد تلك المواقف إقبالا كبيراً من المواطنين خلال فترات العيد.