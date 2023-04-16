الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لو هتسافر قبل العيد.. مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان

مواعيد قطارات النوم
مواعيد قطارات النوم القاهرة~أسوان

ننشر مواعيد قطارات النوم القاهرة إلى أسوان بعدما ارتفع البحث عنها قبل عيد الفطر.

 مواعيد قطارات النوم القاهرة~أسوان 

 

قطار 84 القاهرة، 7:20 مساءآ

 الجيزة، 7:50 م

 أسيوط 12:45 ص

 قنا،4:10 ص

 الأقصر 5:15 ص 

أدفو، 6:50 ص

 اسوان، 8:15 ص

 قطار 1086

 ألقاهرة ، 7:35 مساءآ 

الجيزة ، 8:00 م 

أسيوج ، 12:55ص

 سوهاج ، 2:20 ص 

جرجا، 2:50 ص 

نجع حمادي ، 3:45 ص

 قنا ، 4:35 ص 

الأقصر ، 5:35 ص 

اسنا ، 6:20 ص 

ادفو ، 7:05 ص

 كلابشه ، 7:43 ص 

كوم أمبو ، 8:00 ص 

أسوان  8:35 ص 

قطار 86 القاهرة 7:45 مساء

الجيزة  8:20 م

 أسيوط 1:05 ص 

سوهاج  2:40 ص

 نجع حمادي  4:00 ص 

قنا ، 4:55 ص 

قوص ،5:30 ص 

الأقصر ، 6:10 ص 

اسنا  6:55 ص 

ادفو  7:40 ص 

كلابشه ، 8:20 ص 

كوم أمبو ، 8:40 ص 

دراو ،8:55 ص

 أسوان ، 9:25 ص

 

قطار 82 ألقاهرة ، 9:10 مساء

الجيزة ، 9:40 م

 اسيوط  2:30 ص

 سوهاج  4:05 ص 

جرجا  4:35 ص 

نجع حمادي  5:40 ص

 قنا 6:40 ص 

الأقصر  7:50 ص 

اسنا  8:35 ص 

ادفو  9:30 ص 

كلابشه  10:10 ص 

كوم أمبو 10:30 ص 

اسوان > 11:10 ص

 

اسوان~القاهرة

قطار 83 اسوان 4:20 عصرآ 

 

كوم أمبو  5:05 م

 كلابشه ، 5:20 م

 أدفو ، 6:00 م 

 

أسنا ، 6:50 م 

الأقصر ، 7:45 م

 

 قنا ، 8:20 م 

نجع حمادي ، 9:35 م

 جرجا ، 10:20 م 

سوهاج ، 10:55 م

 أسيوط ، 12:20 صباحآ 

الجيزة ، 5:10 ص 

ألقاهرة 5:30 ص 

 قطار 87 أسوان 

 5:15 عصرآ 

دراو ، 5:45 م 

كوم أمبو ، 6:00 م 

كلابشه ، 6:15 م 

أدفو ،6:55 م

 أسنا ،7:40 م 

الأقصر ، 8:35 م

 قوص ، 9:00 م

 قنا ، 9:35 م 

نجع حمادي ، 10:30 م 

سوهاج ، 11:50م 

اسيوط ، 1:15 ص 

الجيزه ،6:05 صباحآ القاهرة ، 6:25 ص 

قطار 1087 اسوان 

كوم أمبو  8:10 مساءآ 

كلابشه  8:55 م

 ادفو  9:15 م

 اسنا  9:55 م

 الأقصر  10:40 م

 قنا  11:35

 نجع حمادي  12:30 ص

 جرجا  1:20 ص

 سوهاج  11:05 ص

 أسيوط  2:40 ص

 الجيزه 4:00 ص

 القاهرة  8:50 ص

قطار 85 أسوان 

 ادفو  8:20 مساءآ

 الأقصر  9:45 م

 قنا  11:30 م

 اسيوط  12:30 ص

 الجيزة  4:10 ص

القاهرة  9:10 ص

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