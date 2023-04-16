لو هتسافر قبل العيد.. مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان

الأحد 16/أبريل/2023 - 02:18 م 4/16/2023 2:18:28 PM

ننشر مواعيد قطارات النوم القاهرة إلى أسوان بعدما ارتفع البحث عنها قبل عيد الفطر.

مواعيد قطارات النوم القاهرة~أسوان

قطار 84 القاهرة، 7:20 مساءآ

الجيزة، 7:50 م

أسيوط 12:45 ص

قنا،4:10 ص

الأقصر 5:15 ص

أدفو، 6:50 ص

اسوان، 8:15 ص

قطار 1086

ألقاهرة ، 7:35 مساءآ

الجيزة ، 8:00 م

أسيوج ، 12:55ص

سوهاج ، 2:20 ص

جرجا، 2:50 ص

نجع حمادي ، 3:45 ص

قنا ، 4:35 ص

الأقصر ، 5:35 ص

اسنا ، 6:20 ص

ادفو ، 7:05 ص

كلابشه ، 7:43 ص

كوم أمبو ، 8:00 ص

أسوان 8:35 ص

قطار 86 القاهرة 7:45 مساء

الجيزة 8:20 م

أسيوط 1:05 ص

سوهاج 2:40 ص

نجع حمادي 4:00 ص

قنا ، 4:55 ص

قوص ،5:30 ص

الأقصر ، 6:10 ص

اسنا 6:55 ص

ادفو 7:40 ص

كلابشه ، 8:20 ص

كوم أمبو ، 8:40 ص

دراو ،8:55 ص

أسوان ، 9:25 ص

قطار 82 ألقاهرة ، 9:10 مساء

الجيزة ، 9:40 م

اسيوط 2:30 ص

سوهاج 4:05 ص

جرجا 4:35 ص

نجع حمادي 5:40 ص

قنا 6:40 ص

الأقصر 7:50 ص

اسنا 8:35 ص

ادفو 9:30 ص

كلابشه 10:10 ص

كوم أمبو 10:30 ص

اسوان > 11:10 ص

اسوان~القاهرة

قطار 83 اسوان 4:20 عصرآ

كوم أمبو 5:05 م

كلابشه ، 5:20 م

أدفو ، 6:00 م

أسنا ، 6:50 م

الأقصر ، 7:45 م

قنا ، 8:20 م

نجع حمادي ، 9:35 م

جرجا ، 10:20 م

سوهاج ، 10:55 م

أسيوط ، 12:20 صباحآ

الجيزة ، 5:10 ص

ألقاهرة 5:30 ص

قطار 87 أسوان

5:15 عصرآ

دراو ، 5:45 م

كوم أمبو ، 6:00 م

كلابشه ، 6:15 م

أدفو ،6:55 م

أسنا ،7:40 م

الأقصر ، 8:35 م

قوص ، 9:00 م

قنا ، 9:35 م

نجع حمادي ، 10:30 م

سوهاج ، 11:50م

اسيوط ، 1:15 ص

الجيزه ،6:05 صباحآ القاهرة ، 6:25 ص

قطار 1087 اسوان

كوم أمبو 8:10 مساءآ

كلابشه 8:55 م

ادفو 9:15 م

اسنا 9:55 م

الأقصر 10:40 م

قنا 11:35

نجع حمادي 12:30 ص

جرجا 1:20 ص

سوهاج 11:05 ص

أسيوط 2:40 ص

الجيزه 4:00 ص

القاهرة 8:50 ص

قطار 85 أسوان

ادفو 8:20 مساءآ

الأقصر 9:45 م

قنا 11:30 م

اسيوط 12:30 ص

الجيزة 4:10 ص

القاهرة 9:10 ص

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