لو هتسافر قبل العيد.. مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان
ننشر مواعيد قطارات النوم القاهرة إلى أسوان بعدما ارتفع البحث عنها قبل عيد الفطر.
مواعيد قطارات النوم القاهرة~أسوان
قطار 84 القاهرة، 7:20 مساءآ
الجيزة، 7:50 م
أسيوط 12:45 ص
قنا،4:10 ص
الأقصر 5:15 ص
أدفو، 6:50 ص
اسوان، 8:15 ص
قطار 1086
ألقاهرة ، 7:35 مساءآ
الجيزة ، 8:00 م
أسيوج ، 12:55ص
سوهاج ، 2:20 ص
جرجا، 2:50 ص
نجع حمادي ، 3:45 ص
قنا ، 4:35 ص
الأقصر ، 5:35 ص
اسنا ، 6:20 ص
ادفو ، 7:05 ص
كلابشه ، 7:43 ص
كوم أمبو ، 8:00 ص
أسوان 8:35 ص
قطار 86 القاهرة 7:45 مساء
الجيزة 8:20 م
أسيوط 1:05 ص
سوهاج 2:40 ص
نجع حمادي 4:00 ص
قنا ، 4:55 ص
قوص ،5:30 ص
الأقصر ، 6:10 ص
اسنا 6:55 ص
ادفو 7:40 ص
كلابشه ، 8:20 ص
كوم أمبو ، 8:40 ص
دراو ،8:55 ص
أسوان ، 9:25 ص
قطار 82 ألقاهرة ، 9:10 مساء
الجيزة ، 9:40 م
اسيوط 2:30 ص
سوهاج 4:05 ص
جرجا 4:35 ص
نجع حمادي 5:40 ص
قنا 6:40 ص
الأقصر 7:50 ص
اسنا 8:35 ص
ادفو 9:30 ص
كلابشه 10:10 ص
كوم أمبو 10:30 ص
اسوان > 11:10 ص
اسوان~القاهرة
قطار 83 اسوان 4:20 عصرآ
كوم أمبو 5:05 م
كلابشه ، 5:20 م
أدفو ، 6:00 م
أسنا ، 6:50 م
الأقصر ، 7:45 م
قنا ، 8:20 م
نجع حمادي ، 9:35 م
جرجا ، 10:20 م
سوهاج ، 10:55 م
أسيوط ، 12:20 صباحآ
الجيزة ، 5:10 ص
ألقاهرة 5:30 ص
قطار 87 أسوان
5:15 عصرآ
دراو ، 5:45 م
كوم أمبو ، 6:00 م
كلابشه ، 6:15 م
أدفو ،6:55 م
أسنا ،7:40 م
الأقصر ، 8:35 م
قوص ، 9:00 م
قنا ، 9:35 م
نجع حمادي ، 10:30 م
سوهاج ، 11:50م
اسيوط ، 1:15 ص
الجيزه ،6:05 صباحآ القاهرة ، 6:25 ص
قطار 1087 اسوان
كوم أمبو 8:10 مساءآ
كلابشه 8:55 م
ادفو 9:15 م
اسنا 9:55 م
الأقصر 10:40 م
قنا 11:35
نجع حمادي 12:30 ص
جرجا 1:20 ص
سوهاج 11:05 ص
أسيوط 2:40 ص
الجيزه 4:00 ص
القاهرة 8:50 ص
قطار 85 أسوان
ادفو 8:20 مساءآ
الأقصر 9:45 م
قنا 11:30 م
اسيوط 12:30 ص
الجيزة 4:10 ص
القاهرة 9:10 ص
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