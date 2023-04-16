ورش للأطفال وعروض مسرحية وفينية.. فعاليات قصور الثقافة في عيد الفطر

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لمشاركة المواطنين، احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بداية من الإسبوع المقبل من خلال مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة في كافة الميادين، والفروع الثقافية بمحافظات مصر.

واعتاد الجمهور في كل مناسبة، على تواجد فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة، معه في كل الاحتفالات، ومن المقرر أن تقدم الهيئة هذا العام العديد من العروض المسرحية للفرق التابعة لها سواء الحديثة مثل خريجي إبدا حلمك، أو الفرق المعتمدة من قبل، وأيضا تقديم العديد من الفعاليات والورش الخاصة بالطفل.

ونجحت الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم وجبة ثقافية وفنية هامة خلال شهر رمضان، في كافة محافظات الجمهورية، تحت عنوان «ليالي رمضان الثقافية والفنية»، والتي جابت بها قصور الثقافة القرى والنجوع والمراكز المختلفة.

واختتمت الهيئة فعاليات شهر رمضان خلال الأيام الماضية، في لبعض المواقع من بينها، قصر ثقافة شرم الشيخ، الذي شهد عقد أمسية شعرية بعنوان "مسك الختام" والتى قدمت خلالها الشاعرة آمال يوسف، والشاعر عمر عدلي مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وأدارت الأمسية الشاعرة أميمة إسماعيل، تلاها عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "الإسلام دين الوسطية".

ومن ساحة مقصد العائلة بالطور العاصمة، تواصلت فعاليات ورش أشغال المرأة للتدريب على "أشغال صوف" تدريب هدير حسن، والتى تهدف إلى تدريب المشاركات من الفتيات والسيدات على كيفية التعامل مع الصوف والتعرف على أنواع الخيط والأبر المستخدمة وأنواع الغرز.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، المنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

كما نفذ بيت ثقافة أبورديس ورشة مواهب فنية بعنوان "الربيع" تدريب محمد حسين، بمشاركة مجموعة من رواد الموقع، بهدف تدريبهم على رسم لوحات معبرة عن الربيع باستخدام أدوات الرسم المتاحة بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.