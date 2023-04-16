حقيقة خلاف محمد صلاح والننى بسبب منشور حارس أرسنال

تداول رواد التواصل الاجتماعي اليوم أنباء عن خلاف نشب بين ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني.

وقيل إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، ألغى متابعة النني لاعب أرسنال على موقع «إنستجرام» بسبب إعجاب الأخير بتغريدة حارس الجانرز آرون رامسدال.

ونشر رامسدال صورة له بعد ضياع ركلة جزاء الذي سددها صلاح في لقاء الجانرز في اللقاء الذي انتهى بهدفين لكل فريق ما أثار غضب صلاح وألغى متابعة النني بعد إعجابه بالصور، وفق المتداول.

وقالت التقارير إن الثنائي حذف صورهما رفقة بعضهما على حساباتهما الشخصية بـ«إنستجرام» لكن هذا غير صحيح حيث ما زالت صورهما على الحسابات كما هي.

كان صلاح قد سجل هدف في تعادل ليفربول مع أرسنال الجولة الماضية، ليعركله نحو حفاظه على صدارة البريميرليج.

ويلعب مساء غد ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد، بينما يحل أرسنال المتصدر ضيفًا ثقيلا على وست هام اليوم في الجولة الـ31.