الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة من الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة

مختار توفيق
مختار توفيق

وفرت مصلحة الضرائب المصرية، الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب منظومة الإيصال الإلكتروني، بمناسبة بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) اعتبارًا من أمس السبت الموافق 15 أبريل ذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة.

 

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:

https://pos.eta.gov.eg

 

وتحرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة، وتنظم المصلحة الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.

 

استفسارات الإيصال الإلكتروني الالكتروني الاستفسارات المتخصصة المرحلة الاولي

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