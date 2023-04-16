وفاة شاب دهسته سيارة فى الشرقية

لقي شاب صدمته سيارة في طريق الإسماعيلية– المشروع الثاني بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية مصرعه اليوم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول شاب عمره، 20 سنة، مقيم بناحية المشروع الثاني، جثة هامدة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفي التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة في طريق الإسماعيلية– المشروع الثاني، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.