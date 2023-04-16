العراق يعلن القبض على 4 إرهابيين شمال البلاد

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 4 إرهابيين في نينوى، بينهم قيادي بداعش.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان لها، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات متعددة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأضافت أن التحقيقات أكدت أن أحد المتهمين كان يتحرك في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وكان يعد من القيادات الخطيرة، لافتة الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوة الجوية في الجيش العراقي عن تدمير أوكار لإرهابيين وقتل عناصر منهم في محافظة كركوك.

ومطلع مارس الجاري، حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، من ظهور جيل جديد لداعش خلال الأعوام المقبلة.

وتداولت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، تصريحات منسوبة لوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أفاد من خلالها بوجود تداخلات وإرادات سياسية عكس سيادة القرار الأمني.